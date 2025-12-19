Минобороны Белоруссии исключило рост региональной группировки войск
Планов по увеличению региональной группировки войск нет, заявил журналистам глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.
«Региональную группировку войск увеличивать не планируется. Нам достаточно того, что у нас есть», — сказал министр.
Хренин отметил, что взаимодействие с Россией как cо стратегическим союзником будет укрепляться, все планы и порядок действий определены, а основной задачей остается повышение готовности, единства и координации.
В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории республики. По его словам, это связано с ростом уровня угроз. Лукашенко также утверждал, что Минск получил информацию о возможной подготовке ударов по территории страны.
Хренин подчеркивал, что региональная группировка носит оборонительный характер. Первые подразделения российских военных в республику прибыли в середине октября 2022 года.
Численность российских военных в составе региональной группировки войск, которая развертывается в Белоруссии, составит чуть менее 9 тыс. человек, сообщили тогда в военном ведомстве республики.
В декабре 2024 года лидеры России и Белоруссии подписали договор о гарантиях взаимной безопасности, в котором прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств. Туда же добавлены положения, связанные с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
