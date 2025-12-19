Минобороны Белоруссии исключило рост региональной группировки войск

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Планов по увеличению региональной группировки войск нет, заявил журналистам глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

«Региональную группировку войск увеличивать не планируется. Нам достаточно того, что у нас есть», — сказал министр.

Хренин отметил, что взаимодействие с Россией как cо стратегическим союзником будет укрепляться, все планы и порядок действий определены, а основной задачей остается повышение готовности, единства и координации.

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории республики. По его словам, это связано с ростом уровня угроз. Лукашенко также утверждал, что Минск получил информацию о возможной подготовке ударов по территории страны.

Хренин подчеркивал, что региональная группировка носит оборонительный характер. Первые подразделения российских военных в республику прибыли в середине октября 2022 года.

Численность российских военных в составе региональной группировки войск, которая развертывается в Белоруссии, составит чуть менее 9 тыс. человек, сообщили тогда в военном ведомстве республики.

В декабре 2024 года лидеры России и Белоруссии подписали договор о гарантиях взаимной безопасности, в котором прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств. Туда же добавлены положения, связанные с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.