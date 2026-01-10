 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Глава Exxon назвал Венесуэлу «непривлекательной» для инвестиций

Глава Exxon Вудс: Венесуэла сейчас непривлекательна для инвестиций
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Даррен Вудс
Даррен Вудс (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В крупнейшей нефтегазовой компании США ExxonMobil считают Венесуэлу «непривлекательной для инвестиций», пока в стране не изменятся условия для американского бизнеса. Об этом заявил гендиректор корпорации Даррен Вудс на встрече в Белом доме накануне, 9 января.

«Наши активы там уже дважды конфисковали, поэтому, как вы можете себе представить, для третьего возвращения потребуются довольно серьезные изменения», — приводит его слова Reuters.

Вудс выразил уверенность, что реформы «могут быть осуществлены» при нынешней администрации США, «работающей рука об руку с правительством Венесуэлы».

Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
Политика

В 2007 году правительство Венесуэлы вынудило иностранные компании передать контрольные пакеты акций в совместных предприятиях государственной PDVSA. ExxonMobil вместе с ConocoPhillips отказались это сделать, покинули страну и обратились в международные суды. Власти Венесуэлы по-прежнему должны Exxon миллиарды долларов по решениям международного арбитража в качестве компенсации за конфискованные активы. В отличие от Exxon другая крупная нефтяная компания из США Chevron согласилась на условия венесуэльских властей и продолжила работать в Боливарианской Республике.

3 января 2026 года американские военные захватили в Каракасе президента страны Николаса Мадуро, вывезли с супругой в США, где тому предъявили обвинение в наркотерроризме.

В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж
Фотогалерея 

9 января глава Белого дома Дональд Трамп собрал руководителей крупнейших нефтяных компаний и предложил им инвестировать в Венесуэлу $100 млрд для значительного расширения добычи углеводородов. «Американские компании получат возможность восстановить разрушающуюся энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и в итоге увеличить добычу нефти до невиданных ранее уровней», — заявил Трамп бизнесменам.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, однако недостаток инвестиций привел к снижению добычи сырья, и теперь на долю страны приходится лишь около 1% мирового предложения, отмечает Reuters. Для сравнения: полвека назад в республике добывали 3,5 млн барр. в сутки, что более чем в три раза превышает сегодняшний уровень добычи.

Денис Малышев
