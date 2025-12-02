 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кулеба предупредил о «долгой войне» без неприятной сделки

Сюжет
Военная операция на Украине
Без сделки, хотя она и «всем не понравится», конфликт на Украине будет продолжаться еще много лет, предупредил Кулеба. По его мнению, со временем ситуация для Киева может усугубиться

Конфликт на Украине будет продолжаться еще много лет, если не заключить соглашение, хотя оно и «всем не понравится». Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (2020-2024).

По его словам, сейчас Украина находится в ситуации, «когда у России есть возможности нас уничтожать, а мы — недостаточно сильные, чтобы полностью себя обезопасить».

«Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет война. Будет как есть и еще хуже», — сказал бывший глава МИДа (цитата по «Новини Live»).

По словам Кулебы, линия фронта ежегодно будет двигаться, поскольку у обеих сторон есть ресурсы на продолжение конфликта.

Путин связал окончание конфликта на Украине с достижением целей России
Политика
Владимир Путин

В последние недели на Западе активизировались переговоры относительно урегулирования конфликта на Украине. В ноябре свой план представили Соединенные Штаты, в ответ Европа подготовила собственную инициативу. 30 ноября и 1 декабря во Флориде прошли переговоры американской и украинской делегаций. 2 декабря с президентом России Владимиром Путиным встретится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что дискуссии по мирному урегулированию в основном сводятся к трем темам, и территориальный вопрос - самый сложный. Два других аспекта - это средства на восстановление Украины после конфликта и гарантии безопасности ей.

Пока преждевременно делать выводы, что украинский конфликт близок к завершению, говорили в Кремле. Путин выражал надежду, что боевые действия завершатся «чем раньше, тем лучше», но при условии достижения заявленных Россией целей.

По словам президента, Россия готова к мирным переговорам, «но ее устраивает и текущая динамика на СВО». «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — говорил он.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Кулеба Украина Военная операция на Украине
