Средства ПВО сбили 33 дрона над российскими регионами за три часа

Силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 33 дрона над четырьмя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников перехватили в небе над Воронежской областью — 17. Восемь дронов уничтожили в небе над Курской областью. Пять БПЛА сбили над Брянской областью, три — над Белгородской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил об атаке дронов на Воронеж. Над городом сбили 10 беспилотников. По его информации, в результате падения обломков дронов пострадали два человека: мужчина получил осколочные ранения, женщина — травму головы.

Кроме того, дроны повредили три многоэтажки в городе, в одном из домов началось возгорание в квартире, которое удалось ликвидировать. Повреждения получил как минимум один автомобиль.

Минобороны сообщило о перехвате 10 дронов над регионами России с 16:00 до 20:00 мск. Три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.