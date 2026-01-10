 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Средства ПВО сбили 33 дрона над российскими регионами за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 33 дрона над четырьмя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников перехватили в небе над Воронежской областью — 17. Восемь дронов уничтожили в небе над Курской областью. Пять БПЛА сбили над Брянской областью, три — над Белгородской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил об атаке дронов на Воронеж. Над городом сбили 10 беспилотников. По его информации, в результате падения обломков дронов пострадали два человека: мужчина получил осколочные ранения, женщина — травму головы.

Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж
Политика

Кроме того, дроны повредили три многоэтажки в городе, в одном из домов началось возгорание в квартире, которое удалось ликвидировать. Повреждения получил как минимум один автомобиль.

Минобороны сообщило о перехвате 10 дронов над регионами России с 16:00 до 20:00 мск. Три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны ПВО дроны
Материалы по теме
Три многоэтажки в Воронеже получили повреждения при атаке дронов
Политика
Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж
Политика
ПВО сбила 10 украинских дронов над шестью российскими регионами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Министр обороны Бельгии счел страну неготовой к «войнам будущего» Политика, 00:38
В результате атаки дронов на Воронеж повреждения получили 13 домов Политика, 00:21
Число пострадавших при атаке дронов в Воронеже выросло до четырех Политика, 00:12
Центральное командование США подтвердило удары по объектам ИГ в Сирии Политика, 00:01
Средства ПВО сбили 33 дрона над российскими регионами за три часа Политика, 10 янв, 23:50
ВМС Пакистана провели испытания ПВО в Аравийском море Политика, 10 янв, 23:28
Fox News сообщил об ударах американских военных по ИГ в Сирии Политика, 10 янв, 23:21
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Три многоэтажки в Воронеже получили повреждения при атаке дронов Политика, 10 янв, 23:04
Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж Политика, 10 янв, 23:00
Нобелевский комитет отверг возможность передать Трампу премию мира Политика, 10 янв, 22:52
Владелец выбившей «Пэлас» из Кубка Англии команды купил клуб после запоя Спорт, 10 янв, 22:47
Хакеры похитили информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram Технологии и медиа, 10 янв, 22:24
Tasnim сообщило о задержании как минимум 200 лидеров бунтовщиков в Иране Политика, 10 янв, 22:21
Двое полицейских погибли при исполнении служебного долга в ЛНР Общество, 10 янв, 22:03