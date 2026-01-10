Более 40 БПЛА перехватили над Россией в течение дня

Астрахань (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Министерство обороны России сообщило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще 33 украинских БПЛА над территорией страны в субботу, 10 января. Речь идет о периоде с 9:00 до 16:00 мск.

Согласно свежей сводке военного ведомства, десять дронов перехватили над Ростовской областью, семь — над Каспийским морем, по четыре — над Волгоградской и Астраханской областями. Еще по три беспилотника уничтожили в Краснодарском крае и Калмыкии. Два БПЛА сбили над Белгородской областью.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении утром в субботу восьми дронов ВСУ над Крымом, Костромской областью и Адыгеей. Таким образом, общее число перехваченных в течение дня беспилотников на момент выхода публикации достигло 41.

В ночь на 10 января ПВО сбила над российскими регионами 59 украинских беспилотников.