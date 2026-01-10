 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Более 40 БПЛА перехватили над Россией в течение дня

Сюжет
Военная операция на Украине
Астрахань
Астрахань (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Министерство обороны России сообщило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще 33 украинских БПЛА над территорией страны в субботу, 10 января. Речь идет о периоде с 9:00 до 16:00 мск.

Согласно свежей сводке военного ведомства, десять дронов перехватили над Ростовской областью, семь — над Каспийским морем, по четыре — над Волгоградской и Астраханской областями. Еще по три беспилотника уничтожили в Краснодарском крае и Калмыкии. Два БПЛА сбили над Белгородской областью.

За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ
Политика

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении утром в субботу восьми дронов ВСУ над Крымом, Костромской областью и Адыгеей. Таким образом, общее число перехваченных в течение дня беспилотников на момент выхода публикации достигло 41. 

В ночь на 10 января ПВО сбила над российскими регионами 59 украинских беспилотников. 

Теги
Денис Малышев
Минобороны ВСУ беспилотники Россия
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Стамбуле задержали актера Джана Ямана из сериала «Ранняя пташка» Общество, 18:17
В Пулково предупредили о корректировке расписания около 30 авиарейсов Общество, 18:13
Аэропорт Шереметьево сообщил о «полной нормализации» ситуации с багажом Общество, 18:00
Купленный за €25 млн бразилец ушел из «Зенита» спустя полгода в клубе Спорт, 17:47
В Золотое кольцо России добавят еще 49 городов и сел Общество, 17:44
Движение через пункт пропуска на границе с Южной Осетией приостановили Общество, 17:39
Футболисту ЦСКА вручили награду лучшему молодому игроку РПЛ Спорт, 17:30
Более 40 БПЛА перехватили над Россией в течение дня Политика, 17:28
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 17:22
Bloomberg сообщил о падении экспорта пшеницы с Украины почти на четверть Экономика, 17:10
Дебютная шайба Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» обыграть клуб КХЛ Спорт, 17:05
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России Политика, 17:01
Хачанов и Рублев сыграют в финале парного разряда на турнире в Гонконге Спорт, 16:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46