Более 40 БПЛА перехватили над Россией в течение дня
Министерство обороны России сообщило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще 33 украинских БПЛА над территорией страны в субботу, 10 января. Речь идет о периоде с 9:00 до 16:00 мск.
Согласно свежей сводке военного ведомства, десять дронов перехватили над Ростовской областью, семь — над Каспийским морем, по четыре — над Волгоградской и Астраханской областями. Еще по три беспилотника уничтожили в Краснодарском крае и Калмыкии. Два БПЛА сбили над Белгородской областью.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении утром в субботу восьми дронов ВСУ над Крымом, Костромской областью и Адыгеей. Таким образом, общее число перехваченных в течение дня беспилотников на момент выхода публикации достигло 41.
В ночь на 10 января ПВО сбила над российскими регионами 59 украинских беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков