Власти Киевской области призвали жителей перестать перекрывать дороги
Глава киевской областной военно-гражданской администрации (ОВА) Николай Калашник призвал жителей прекратить перекрывать дороги и блокировать движение из-за нехватки электроэнергии на Украине.
«После моей утренней коммуникации около 5 тысяч семей уже получили свет — работа продолжается, и мы сделаем все максимально быстро. В настоящее время без электроснабжения остаются около 25 тысяч абонентов», — написал Калашник в телеграм-канале.
Украинская энергетическая компания ДТЭК охарактеризовала нынешнюю ситуацию со светом в стране как самую сложную за нынешнюю зиму. В Киеве, по данным издания «Страна.ua», без света остаются сотни домов.
Наибольшие проблемы со светом зафиксированы в Днепропетровской области, где после ночной аварии без света остались все районы.
Мэр Киева Виталий Кличко признал, что без тепла остаются более тысячи домов, есть перебои с водоснабжением, он вновь посоветовал тем, у кого есть такая возможность, уехать из города к друзьям или родственникам. Ранее Кличко призывал киевлян уехать из города после повреждения ТЭЦ и прекращением подачи тепла в жилые дома.
