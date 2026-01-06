 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военные США захватили Мадуро⁠,
Венесуэла уступила Мексике лидерство в поставках нефти на Кубу

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Фото: leszczem / Shutterstock

Мексика стала главным поставщиком нефти на Кубу, обогнав Венесуэлу по итогам 2025 года, пишет Financial Times со ссылкой на статистику Kpler.

В прошлом году Мексика экспортировала на Кубу в среднем чуть более 12 тыс. барр. в сутки, что составляет около 44% от общего объема импорта нефти на остров и на 56% больше, чем было в 2024 году.

Тогда как Венесуэла экспортировала в прошлом году примерно 9,5 тыс. барр. в сутки, что составляет 34% от общего объема импорта нефти на остров. Это сопоставимо с уровнем 2024 года и на 63% меньше, чем было в 2023 году, приводит статистику компания Kpler — она отслеживает движение судов по всему миру.

Импорт венесуэльской нефти на Кубу существенно сократился из-за ужесточения санкций США в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и связанных с ней структур. В результате Мексика стала основным поставщиком нефти для островного государства, что помогло поддержать коммунистический режим на Кубе, отмечают аналитики в разговоре с FT.

«Родина в хороших руках, папа» и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Мексиканские власти неоднократно заявляли, что поставки нефти на Кубу «осуществляются в рамках правового поля суверенного государства» и «все законно». С 1960-х годов в отношении Кубы действует торговое эмбарго со стороны США. Оно включает санкции против иностранных компаний, судов и физических лиц, участвующих в торговле с Кубой, в том числе в поставках нефти. В результате правительство Кубы сталкивается с острым дефицитом топлива, что приводит к регулярным отключениям электроэнергии в стране.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января лидер США Дональд Трамп заявил, что теперь Вашингтон «контролирует» Венесуэлу и американские компании возродят нефтяную промышленность этой карибской страны. Он также предупредил, что без дешевой венесуэльской нефти коммунистический режим на Кубе «готов пасть». Кроме того, Трамп пригрозил Мексике, если она не остановит поток наркотиков в США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум осудила похищение Мадуро. По ее словам, прежде она неоднократно отказывалась от предложений Трампа о военной интервенции против мексиканских картелей.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Денис Малышев
Венесуэла Мексика Куба нефть Дональд Трамп Николас Мадуро Клаудия Шейнбаум
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
