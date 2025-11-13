 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

ЦБ сообщил о предотвращении банками хищений у россиян на ₽3,5 трлн

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские банки предотвратили хищений средств у россиян на 3,5 трлн руб. с июля по сентябрь, сообщила пресс-служба Центробанка.

«В июле—сентябре 2025 года банки отразили 28,5 млн попыток мошеннических операций», — говорится в сообщении. В регуляторе добавили, что число успешных мошеннических операций выросло на 51%, до 460,1 тыс., с прошлого года, в то время как объем хищений сохранился на прежнем уровне — 8,2 млрд руб.

Параллельно ЦБ продолжает борьбу с инфраструктурой мошенников: с июля по сентябрь заблокированы 17,3 тыс. телефонных номеров и 7,8 тыс. интернет-ресурсов мошенников.

ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП
Финансы
Фото:Дарья Широкова / РБК

Рост числа заявлений о хищениях даже небольших сумм связан с активным внедрением банками сервисов оперативного информирования о мошенничестве в мобильные приложения, пишет ЦБ. С октября 2024 года такая функция стала обязательной для всех крупных кредитных организаций.

Накануне директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что Центробанк прорабатывает инициативу, обязывающую банки возмещать клиентам средства, похищенные мошенниками при взломе мобильного приложения банка через вредоносные программы.

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
