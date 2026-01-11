Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу

Гражданам США следует немедленно покинуть Венесуэлу, а также рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Такое предписание американцам дал Государственный департамент США.

«Ситуация с безопасностью в Венесуэле остается нестабильной. <...> В связи с возобновлением международных рейсов гражданам США, находящимся в Венесуэле, следует немедленно покинуть страну», — говорится в тексте предупреждения.

Госдеп сообщил, что перед отъездом из Венесуэлы гражданам США необходимо сохранять бдительность и быть внимательными к окружению. На дорогах страны действуют группы вооруженных боевиков «colectivos», которые могут проверять транспорт на предмет доказательств гражданства США или поддержки американской стороны, предупреждает департамент.

В стране сохраняются перебои с электричеством и другими коммунальными услугами, пишет ведомство. Для Венесуэлы установлен наивысший уровень предупреждения для путешественников (уровень 4: не рекомендуется к поездкам) из-за высоких рисков неправомерного задержания, преступности, похищений людей и нестабильности.

Поскольку в марте 2019 года США отозвали весь дипломатический персонал и приостановили работу посольства в Каракасе, экстренная консульская помощь американским гражданам на территории Венесуэлы не предоставляется, говорится в сообщении.

Утром 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по территории Венесуэлы, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Обязанности президента Венесуэлы перешли к Делси Родригес, которая призвала американского лидера Дональда Трампа к миру для венесуэльцев и двустороннему сотрудничеству.

В результате атаки США на Венесуэлу погибли 100 человек, сообщил глава МВД республики Диосдадо Кабельо. «Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения», — заявил он. Власти Венесуэлы изначально назвали произошедшее военной агрессией.