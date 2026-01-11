Колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

В авиакатастрофы, произошедшей в городе Пайпа в Колумбии, погибли шесть человек, включая популярного колумбийского певца Йеисона Хименеса. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны в соцсети Х.

Инцидент произошел 10 января примерно в 16:00 по местному времени (00:00 мск). «Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA вблизи аэродрома Хуана Хосе Рондона», — говорится в сообщении ведомства.

При крушении, согласно списку жертв, погиб также пилот, капитан Фернандо Торрес Рохас.

El Tiempo сообщает, что авария произошла вскоре после взлета самолета из аэропорта Пайпы. Мэр города Германа Рикардо Камачо сообщил газете, что на месте работали экстренные службы — пожарные, спасатели и медики.

По данным газеты, Хименес за день до катастрофы выступил в городе Малага и отправился в Пайпу для отдыха. Он арендовал частный самолет, чтобы долететь в аэропорт Медельина, откуда он планировал вылететь в Маринилью на следующий концерт.

Йейсон Хименес родился 26 июля 1991 года в городе Мансанарес, департамент Кальдас. Он был известен как исполнитель и автор песен в жанре популярной колумбийской музыки и получил широкую известность благодаря композициям Aventurero и Tenías Razón.