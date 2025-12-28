 Перейти к основному контенту
Общество
0

У пляжа в Рио-де-Жанейро разбился рекламный самолет

У пляжа в Рио-де-Жанейро разбился рекламный самолет
Video

Сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. В результате происшествия погиб пилот, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Разбившийся самолет Cessna 170A принадлежал рекламной компании. Тело пилота направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления личности. Власти опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как самолет пикирует носом вниз и падает в море у пляжа.

В военно-воздушных силах Бразилии сообщили о начале расследования причин крушения.

В Подмосковье упал легкомоторный самолет
Общество
Фото:Shutterstock

В ноябре на авиасалоне Dubai Airshow 2025 во время демонстрационного полета крушение потерпел индийский истребитель Tejas. Незадолго до катастрофы в соцсети X распространялись сообщения об утечке топлива на одном из истребителей Tejas, участвовавших в авиашоу.

Минобороны Индии опровергло эту информацию, назвав безосновательной пропагандой, и пояснило, что на видео попала стандартная для дубайских климатических условий процедура слива конденсата.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Рио-де-Жанейро авикатастрофа Бразилия
