Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Посол рассказал о решении жены Мадуро последовать за ним при захвате

Посол Мелик-Багдасаров: жена Мадуро сама решила следовать за ним при захвате
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, добровольно последовала за мужем после его захвата спецназом США 3 января. Об этом рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Соловьев Live».

«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — поведал он.

Дипломат также рассказал о своем недавнем разговоре с сыном Мадуро. По информации последнего, на момент захвата в отношении его отца не было возбуждено никаких уголовных дел, а все обвинения были сфабрикованы уже позднее.

Посол России заявил, что не обсуждал судьбу Мадуро с Ватиканом
Политика
Иван Солтановский

Мелик-Багдасаров также подтвердил, что в ходе операции США Мадуро и Флорес получили повреждения, не представляющие угрозы для их жизни. Российский посол охарактеризовал супругу Мадуро как «сильного бойца», добавив, что это объясняет желание США взять ее под стражу.

Утром 3 января США осуществили операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли оттуда Мадуро и Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Она обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом о мире для венесуэльцев и двустороннем сотрудничестве.

Позже на судебном заседании в Нью-Йорке Мадуро заявил о своей невиновности. Его обязали явиться на слушания 17 марта. Защита Мадуро заявила, что будет добиваться его освобождения под залог.

Егор Алимов
Николас Мадуро США захват Венесуэла жена
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
