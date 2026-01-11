Посол рассказал о решении жены Мадуро последовать за ним при захвате

Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, добровольно последовала за мужем после его захвата спецназом США 3 января. Об этом рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Соловьев Live».

«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — поведал он.

Дипломат также рассказал о своем недавнем разговоре с сыном Мадуро. По информации последнего, на момент захвата в отношении его отца не было возбуждено никаких уголовных дел, а все обвинения были сфабрикованы уже позднее.

Мелик-Багдасаров также подтвердил, что в ходе операции США Мадуро и Флорес получили повреждения, не представляющие угрозы для их жизни. Российский посол охарактеризовал супругу Мадуро как «сильного бойца», добавив, что это объясняет желание США взять ее под стражу.

Утром 3 января США осуществили операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли оттуда Мадуро и Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Она обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом о мире для венесуэльцев и двустороннем сотрудничестве.

Позже на судебном заседании в Нью-Йорке Мадуро заявил о своей невиновности. Его обязали явиться на слушания 17 марта. Защита Мадуро заявила, что будет добиваться его освобождения под залог.