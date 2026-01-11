 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика
0

Министр обороны Бельгии счел страну неготовой к «войнам будущего»

Министр обороны Бельгии Франкен призвал готовиться к «войнам будущего»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не готова к «войнам будущего». По его словам, Бельгии следует развивать беспилотные технологии, искусственный интеллект, квантовые технологии, энергетическое оружие и, в том числе, лазеры. Об этом министр заявил в интервью La Libre.

«Мы должны быть готовы к войнам будущего. Сейчас мы к ним не готовы», сказал Франкен. По его словам, для подготовки к «войне будущего» необходимые передовые военные технологии. Для этого Франкен анонсировал создание крупного инновационного акселератора «Odin» с бюджетом в $3,6 млн, запуск которого, по его словам, запланирован на ближайшие недели.

Он также подчеркнул необходимость многолетних инвестиций в объеме миллиардов евро для поддержки оборонных инноваций. В качестве приоритетного примера министр привел микромодульные ядерные реакторы, разрабатываемые армиями США, России и Китая для полной энергетической автономии войск.

С учетом ядерного опыта Бельгии, в рамках проекта «Odin» к январю 2027 года должно быть готово исследование о внедрении этой технологии, отметил Франкен. Аналогичный подход, по его словам, будет применен к робототехнике, интеграции данных, беспилотникам и квантовым компьютерам.

По словам Франкена, в последние годы Бельгия в целом увеличила расходы на оборону. «Раньше был дисбаланс: слишком много на развитие, слишком мало на оборону», — отметил министр.

Орбан назвал возможной войну в Европе в 2026 году
Политика
Виктор Орбан

В конце октября Франкен в интервью изданию De Morgen, отвечая на вопрос о «возможном ударе России по Брюсселю», заявил, что Бельгия готова к военному ответу на возможную агрессию со стороны России. «Когда Путин ударит в самое сердце НАТО, мы сравняем Москву с землей», — заявил министр обороны. Франкен также сказал, что «Россию нужно атаковать, что мы, наконец, сейчас и делаем». Он пояснил, что Россия производит в четыре раза больше снарядов, чем все страны НАТО, и может приобрести «гораздо больше за те же деньги, что и мы».

Посольство России в Бельгии сочло угрозы Франкена безответственными и способными втянуть Европу в новую войну. Российские власти неоднократно заявляли, что не планируют воевать со странами НАТО, для этого нет экономических и политических причин.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Егор Алимов
Бельгия война дроны искусственный интеллект оборонный бюджет
