Погибших при взрыве в Москве полицейских похоронят с воинскими почестями

Полицейских, погибших при взрыве на юге Москвы, похоронят с воинскими почестями

Фото: mosgibdd77 / Telegram

Инспекторы отдельного батальона ДПС, которые погибли при исполнении служебного долга 24 декабря, будут похоронены с воинскими почестями. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

26 декабря на территории Управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы проходит траурная церемония прощания с офицерами. В ней принимают участие родные и близкие погибших, руководство и личный состав Главного управления МВД по Москве, коллеги, ветераны ведомства и представители органов власти.

Несколько тысяч сотрудников полиции и жителей города пришли проститься с Ильей Климановым и Максимом Горбуновым.

После траурной церемонии офицеры будут похоронены с воинскими почестями.

Взрыв в Москве произошел на улице Елецкой в ночь с 23 на 24 декабря. По данным следствия, двое сотрудников ДПС увидели у патрульной машины подозрительного человека. При попытке задержания тот привел в действие взрывное устройство. От полученных травм скончались все трое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).