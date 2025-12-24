МВД рассказало о погибших при взрыве в Москве полицейских

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Семьям погибших при взрыве на юге Москвы сотрудников ДПС будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД России, передает ТАСС.

Пресс-служба ведомства выразила соболезнования в связи с произошедшим. «Руководство и личный состав главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы», — говорится в сообщении МВД.

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления МВД сообщает, что Климанову было 24 года и он пришел на службу в полицию в 2023 году. Горбунову было 25 лет, он служил в органах с 2022-го.

В результате взрыва в Москве погибли трое человек. По информации следствия, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой. Двое сотрудников ДПС заметили подозрительного вида мужчину рядом с патрульным автомобилем. При попытке задержания тот привел в действие взрывное устройство. От полученных травм на месте погибли оба полицейских и сам злоумышленник.

По данным телеграм-канала Baza, взрыв произошел около 1:40 мск возле отдела полиции. Устройство было самодельным и закреплено под днищем патрульной машины ДПС со стороны пассажира, пишет Baza. В результате взрыва, по данным телеграм-канала, ранения получили четверо полицейских.

Следственный комитет завел дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) Уголовного кодекса. По первой предусмотрено вплоть до пожизненного заключения, по второй — до восьми лет лишения свободы.