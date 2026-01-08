ФСБ показала кадры освобождения Винатье и его обмена на Касаткина
ФСБ опубликовала видео освобождения француза Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), осужденного в России, и его обмена на задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина.
Касаткин уже вернулся на родину, сообщил его адвокат. Спортсмена освободили из французской тюрьмы 8 января, он направился в Россию самолетом. Тогда же Винатье узнал, что был официально помилован президентом Владимиром Путиным. На кадрах показано, как Винатье зачитывают постановление об освобождении.
Касаткина задержали в аэропорту Парижа минувшим летом по запросу США — он был подозреваемым по делу о киберпреступлениях. В Соединенных Штатах спортсмену грозило до 25 лет тюрьмы, сам баскетболист настаивал на своей невиновности.
Винатье — сотрудник швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога» — в 2024-м был приговорен российским судом к трем годам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и сборе сведений о военной деятельности России. В 2025 году Винатье было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК, до 20 лет лишения свободы).
