Общество⁠,
0

ФСБ показала кадры освобождения Винатье и его обмена на Касаткина

ФСБ показала кадры освобождения Винатье и его обмена на Касаткина
Video

ФСБ опубликовала видео освобождения француза Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), осужденного в России, и его обмена на задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина.

Касаткин уже вернулся на родину, сообщил его адвокат. Спортсмена освободили из французской тюрьмы 8 января, он направился в Россию самолетом. Тогда же Винатье узнал, что был официально помилован президентом Владимиром Путиным. На кадрах показано, как Винатье зачитывают постановление об освобождении.

Путин помиловал осужденного француза Винатье перед обменом на Касаткина
Политика
Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом)

Касаткина задержали в аэропорту Парижа минувшим летом по запросу США — он был подозреваемым по делу о киберпреступлениях. В Соединенных Штатах спортсмену грозило до 25 лет тюрьмы, сам баскетболист настаивал на своей невиновности.

Винатье — сотрудник швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога» — в 2024-м был приговорен российским судом к трем годам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и сборе сведений о военной деятельности России. В 2025 году Винатье было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК, до 20 лет лишения свободы).

Материалы по теме
