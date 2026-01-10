В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Махачкалы (Уйташ) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее полеты приостанавливали воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский), Чебоксар, Сочи, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, позже ограничения сняли. Эти меры в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.
