Военная операция на Украине⁠,
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В аэропорту Махачкалы (Уйташ) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика

Ранее полеты приостанавливали воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский), Чебоксар, Сочи, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, позже ограничения сняли. Эти меры в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.

