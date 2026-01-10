Аэропорт Сочи временно ограничивал прием самолетов

Аэропорт Сочи временно приостанавливал прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О мерах стало известно в 6:47 мск. Их отменили в 08:08 мск.

Минувшей ночью приостановили полеты воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Чебоксар. Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Также в ночь на 10 января приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об одном сбитом на подлете к Москве украинском беспилотнике.

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 59 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.