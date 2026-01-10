 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Сочи временно ограничивал прием самолетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Сочи временно приостанавливал прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О мерах стало известно в 6:47 мск. Их отменили в 08:08 мск.

Минувшей ночью приостановили полеты воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Чебоксар. Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На территории НПЗ в Краснодарском крае возник пожар после падения дрона
Политика
Фото:Виталий Тимкив / ТАСС

Также в ночь на 10 января приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об одном сбитом на подлете к Москве украинском беспилотнике.

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 59 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Сочи аэропорты ограничения
Материалы по теме
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
В двух аэропортах Кубани ввели дополнительные ограничения на полеты
Политика
На Кубани десятки тысяч человек остались без света на Новый год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Работу морского транспорта в Севастополе приостановили из-за шторма Общество, 09:18
Трамп заявил о готовности «что-то предпринять» против Гренландии Политика, 09:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Названы 10 надежных выпусков облигаций с доходностью до 19% годовых Инвестиции, 09:00
Аэропорт Сочи временно ограничивал прием самолетов Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
План «Ковер» введен в аэропорту Владикавказа Политика, 07:53
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
«Аэрофлот» и «Победа» поменяют расписание из-за ситуации в Шереметьево Общество, 07:47
За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ Политика, 07:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
ЕС предоставит Сирии $722 млн на восстановление страны Политика, 07:13
NYT узнала, что Сергей Брин переносит свой бизнес из Калифорнии в Неваду Бизнес, 06:43
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 06:23
Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе под Волгоградом Политика, 06:19