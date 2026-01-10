План «Ковер» введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

«В аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке объявлен план «Ковер», — написал он.

Вместе с этим в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили там.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Минувшей ночью ПВО уничтожили над Россией 59 дронов ВСУ, из них 11 сбили над акваторией Черного моря, десять — над Кубанью, восемь — над Брянской областью, шесть БПЛА — над Липецкой. Три БПЛА сбили над Московской областью, включая один, летевший на столицу. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков работают экстренные службы.