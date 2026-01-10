 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
План «Ковер» введен в аэропорту Владикавказа

Военная операция на Украине

План «Ковер» введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

«В аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке объявлен план «Ковер», — написал он.

Вместе с этим в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили там.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе
Политика

Минувшей ночью ПВО уничтожили над Россией 59 дронов ВСУ, из них 11 сбили над акваторией Черного моря, десять — над Кубанью, восемь — над Брянской областью, шесть БПЛА — над Липецкой. Три БПЛА сбили над Московской областью, включая один, летевший на столицу. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Плугина Ирина
Владикавказ Сергей Меняйло Грозный Магас аэропорты ограничения
