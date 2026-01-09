МЖД показала расчистку снега на железнодорожных путях. Видео

Video

Московская железная дорога (МЖД) опубликовала видео, на котором показала процесс очистки железнодорожных путей и пассажирской инфраструктуры от снега. Кадры опубликовала пресс-служба МЖД.

На кадрах видна работа снегоуборочной техники, а также уборка снега железнодорожниками.«В работах задействовано свыше 4,5 тыс. человек. На линии курсирует 113 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

Ранее 9 января МЖД сообщила, что перешла на усиленный режим работы в связи со снегопадом. В пресс-службе отметили, что спецтехника работает по специальному графику, не мешая движению поездов. Также регулярно проводится осмотр автоматических систем и очистка стрелочных переводов от снега и наледи с помощью стационарных систем обдува и электрообогрева.

Из-за сложных погодных условий некоторые поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги с незначительными задержками, отметила МЖД. При этом движение электропоездов на линиях МЦД и МЦК сохраняется в штатном режиме.

В Москве 9 января сохраняются сложные погодные условия из-за сильного снегопада. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, на уборке снега задействованы около 130 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники. За последние сутки в столице выпало свыше 60% месячной нормы осадков.

По данным ГУ МЧС по Москве, до 21:00 мск ожидается продолжительный сильный снег, метель, снежные заносы, гололед и усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за ночь высота снежного покрова достигла 31 см, что стало рекордом с начала текущей зимы.