Общество
МЖД показала расчистку снега на железнодорожных путях. Видео

МЖД показала кадры расчистки снега на железнодорожных путях

МЖД показала расчистку снега на железнодорожных путях. Видео
Московская железная дорога (МЖД) опубликовала видео, на котором показала процесс очистки железнодорожных путей и пассажирской инфраструктуры от снега. Кадры опубликовала пресс-служба МЖД.

На кадрах видна работа снегоуборочной техники, а также уборка снега железнодорожниками.«В работах задействовано свыше 4,5 тыс. человек. На линии курсирует 113 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

Ранее 9 января МЖД сообщила, что перешла на усиленный режим работы в связи со снегопадом. В пресс-службе отметили, что спецтехника работает по специальному графику, не мешая движению поездов. Также регулярно проводится осмотр автоматических систем и очистка стрелочных переводов от снега и наледи с помощью стационарных систем обдува и электрообогрева.

Из-за сложных погодных условий некоторые поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги с незначительными задержками, отметила МЖД. При этом движение электропоездов на линиях МЦД и МЦК сохраняется в штатном режиме.

Власти Москвы бросили 130 тысяч человек на уборку улиц от снега
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В Москве 9 января сохраняются сложные погодные условия из-за сильного снегопада. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, на уборке снега задействованы около 130 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники. За последние сутки в столице выпало свыше 60% месячной нормы осадков.

По данным ГУ МЧС по Москве, до 21:00 мск ожидается продолжительный сильный снег, метель, снежные заносы, гололед и усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за ночь высота снежного покрова достигла 31 см, что стало рекордом с начала текущей зимы.

