МИД России назвало виновника повреждения здания посольства Катара в Киеве
МИД России назвал ложными сообщения о причастности российской армии к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в министерстве, информацию о якобы причастности России распространяют украинские источники. В ведомстве подчеркнули, что дипломатические представительства никогда не являлись объектами для Вооруженных сил России.
«Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства», — подчеркнули в МИДе.
Представители внешнеполитического ведомства также добавили, что Россия рассматривает Катар в качестве приоритетного партнера и дружественной страны.
Здание посольства Катара на Украине получило повреждения в результате взрывов в Киеве в ночь на 9 января. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Катара, уточнив, что сотрудники дипмиссии не пострадали.
О взрывах и работе ПВО в Киеве в ночь на 9 января сообщал мэр города Виталий Кличко. Украинские власти возложили ответственность за повреждение здания посольства на Россию.
Минобороны сообщило об ударе 9 января по объектам украинского ОПК и энергетической инфраструктуре, назвав его ответом на атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря. При ударе, в том числе, были задействованы комплексы средней дальности «Орешник».
Военное ведомство подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах