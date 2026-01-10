МИД России назвало виновника повреждения здания посольства Катара в Киеве

МИД России назвал ложными сообщения о причастности российской армии к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в министерстве, информацию о якобы причастности России распространяют украинские источники. В ведомстве подчеркнули, что дипломатические представительства никогда не являлись объектами для Вооруженных сил России.

«Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства», — подчеркнули в МИДе.

Представители внешнеполитического ведомства также добавили, что Россия рассматривает Катар в качестве приоритетного партнера и дружественной страны.

Здание посольства Катара на Украине получило повреждения в результате взрывов в Киеве в ночь на 9 января. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Катара, уточнив, что сотрудники дипмиссии не пострадали.

О взрывах и работе ПВО в Киеве в ночь на 9 января сообщал мэр города Виталий Кличко. Украинские власти возложили ответственность за повреждение здания посольства на Россию.

Минобороны сообщило об ударе 9 января по объектам украинского ОПК и энергетической инфраструктуре, назвав его ответом на атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря. При ударе, в том числе, были задействованы комплексы средней дальности «Орешник».

Военное ведомство подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины.