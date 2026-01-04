В Курской области 11 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА
Более 11 тыс. потребителей в Курской области остались без света после атаки украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн.
Дроны атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. «В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах», — написал глава региона.
Отключение электроэнергии затронуло 115 населенных пунктов — это более 11 тыс. потребителей. Подачу возобновят в ближайшее время, пообещал Хинштейн.
Ранее Минобороны России сообщило, что с 10:00 до 13:00 мск над Курской областью уничтожили два беспилотника. Еще восемь перехватили над Белгородской областью, один — над Рязанской.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах