В Курской области 11 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА

Более 11 тыс. потребителей в Курской области остались без света после атаки украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн.

Дроны атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. «В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах», — написал глава региона.

Отключение электроэнергии затронуло 115 населенных пунктов — это более 11 тыс. потребителей. Подачу возобновят в ближайшее время, пообещал Хинштейн.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 10:00 до 13:00 мск над Курской областью уничтожили два беспилотника. Еще восемь перехватили над Белгородской областью, один — над Рязанской.