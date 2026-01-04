 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске

Хинштейн: дрон атаковал строящуюся многоэтажку в Курске
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Строящийся многоквартирный дом в Курске попал под атаку беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Украинский дрон врезался в один из этажей МКД [многоквартирного дома] на проспекте Плевицкой», — написал глава региона.

По его словам, в момент атаки на строящемся объекте никого не было, обошлось без пострадавших. На место выехали сотрудники оперативных служб, они начали проверку постройки.

В Туле эвакуировали четыре дома из-за неразорвавшейся части беспилотника
Политика
Тула

Ранее Хинштейн сообщил, что более 11 тыс. потребителей в Курской области остались без света после атаки дрона на энергетический объект в поселке Хомутовка. Отключение электроэнергии затронуло 115 населенных пунктов.

По данным Минобороны России, в период с 13:00 до 20:00 мск 4 января над территорией страны уничтожили 253 беспилотника. Из них 14 сбили над Курской областью. До этого, с 10:00 до 13:00 мск, над регионом сбили два дрона.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
атака БПЛА Курская область Курск Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
