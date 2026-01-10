Сальдо объявил об опасности атаки дронов в Херсонской области

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Херсонской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Опасность по БПЛА — Херсонская область», — говорится в сообщении.

Накануне в регионе действовал режим ракетной опасности — губернатор написал о нем в 9 января 22:30 мск, менее чем через полчаса Сальдо объявил отбой ракетной опасности.

Ночью 8 января в регионе зафиксировали попытку массированного пролета украинских ударных беспилотников, по словам Сальдо, их было около 70. Расчеты ПВО войск группировки «Днепр» отразили атаку и сбили 18 дронов, остальные были уничтожены силами ПВО других регионов.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили при помощи дронов по кафе и гостиничному комплексу в селе Хорлы Херсонской области. В результате атаки погибли 29 человек, 31 человек получил ранения, среди них пятеро несовершеннолетних. По данным СК, всего в момент атаки в здании находились не менее ста человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.