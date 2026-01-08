 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сальдо сообщил о попытке пролета более 70 дронов через Херсонскую область

Сальдо: за ночь более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над Херсонской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ночь на 8 января ВСУ совершили попытку массированного пролета дронов через Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Всего, по его словам, было замечено более 70 ударных БПЛА самолетного типа.

«Расчеты ПВО войск группировки «Днепр» отразили атаку. Над территорией области сбито 18 беспилотников», — написал глава региона в телеграм-канале. Остальные дроны сбили силы ПВО других регионов.

66 БПЛА уничтожили в небе над Россией за ночь
Политика

В ночь на 8 января российские средства ПВО уничтожили 66 украинских дронов, сообщило ранее Минобороны России. Больше всего — 14 — над Крымом, еще 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным морем, шесть — в Ростовской области. Над Орловской областью уничтожили пять дронов, еще по два — над Курской и Волгоградской, один — над Брянской областью.

В ночь на 1 января ВСУ ударили при помощи БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области, погибли 29 человек. Атака была проведена с помощью трех БПЛА, один из которых нес зажигательную смесь, спровоцировавшую крупный пожар. Ранен был 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. По данным СК, всего в момент атаки в здании находились не менее ста человек. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК).

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Владимир Сальдо беспилотники Херсонская область Минобороны
