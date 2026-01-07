 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Херсонской области запретили проводить праздники в ресторанах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: MFajarH / Shutterstock
Фото: MFajarH / Shutterstock

В Херсонской области запретили проводить в заведениях общественного питания праздничные мероприятия численностью более 10 человек, следует из указа, подписанного главой региона Владимиром Сальдо. Об этом губернатор написал в телеграм-канале.

«Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно», — подчеркнул Сальдо.

Глава Херсонской области попросил жителей региона отнестись с пониманием к этому решению и отметил, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности жителей.

ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 1 января в селе Хорлы в Херсонской области при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиничный комплекс погибли 24 человека, позже их количество выросло до 29. По данным СК, нападение было совершено с использованием трех беспилотников, один из которых нес зажигательную смесь, вызвавшую крупный пожар.

В момент атаки в здании находились не менее 100 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило тревогу в связи с инцидентом и призвало к расследованию.

Ранее с осуждением случившегося выступил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что удары по гражданским лицам и инфраструктуре запрещены международным правом и должны быть прекращены.

