В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Краснодара (Пашковский) ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в воздушной гавани Краснодара ввели в дополнение к действующему NOTAM, согласно которому аэропорт принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Над Россией за ночь сбили пять дронов
Политика

В четверг, 8 января, в Краснодарском хуторе Трудобеликовском обломки дрона упали на частный дом, повредив крышу и навес, обошлось без пострадавших.

В конце декабря три частных дома в поселке Индустриальный на Кубани получили повреждения в результате падения фрагментов беспилотников, пострадавших не было.

Также обломки упали в станице Кущевской на севере Кубани, там были повреждены два частных дома и газовая труба, никто из людей не пострадал.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
аэропорты Краснодар ограничения Росавиация
