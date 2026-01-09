Над Россией за ночь сбили пять дронов
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Два дрона уничтожили над Брянской областью. По одному аппарату перехватили над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
В ночь на 9 января ограничения на полеты вводили в аэропортах Калуги, Пскова и Санкт-Петербурга. Позднее все авиагавани возобновили прием и отправку рейсов. Кроме того, в Ленинградской области на 15 минут объявляли беспилотную опасность, на фоне чего жителей региона предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Накануне оборонное ведомство отчиталось о 66 беспилотниках, уничтоженных в небе над Россией. 14 из них сбили над Крымом, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — Черного моря, 11 — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской, по два — над Курской и Волгоградской, еще один — над Брянской.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах