Катар сообщил о повреждении здания своего посольства в Киеве

Фото: Тарас Гаранич / Reuters

Здание посольства Катара на Украине получило повреждения из-за взрывов в Киеве минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Катара.

По данным министерства, ни один сотрудник посольства не пострадал. МИД подчеркнул необходимость защиты посольств, дипломатических миссий, штаб-квартир международных организаций и гражданских объектов от «последствий кризисов», а также обеспечения безопасности их персонала в соответствии с нормами международного права.

«Министерство вновь подтверждает твердую позицию Катара, призывающую к урегулированию российско-украинского кризиса путем диалога и мирными средствами», — говорится в сообщении. Ведомство заверило, что поддерживает любые международные усилия по деэскалации конфликта.

О взрывах и работе ПВО в украинской столице в ночь на 9 января сообщал мэр Виталий Кличко. По его словам, половина многоквартирных домов в городе, всего почти 6 тыс. строений, остались без отопления. Также возникли перебои с водоснабжением. Ответственность за повреждение здания диппредставительства Катара Киев возлагает на Москву.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины. 9 января военное ведомство сообщило об ударе по объектам украинского ОПК и обслуживающей ВСУ энергетической инфраструктуре. При ударе российские военные в том числе задействовали ракетные комплексы средней дальности «Орешник». Ведомство назвало удар ответом на атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря.