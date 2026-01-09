Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали жителя села Новониколаевка по подозрению в призывах к убийству российских военнослужащих в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, передает ТАСС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что подозреваемый призывал к убийству российских военных в комментариях под постом о теракте в отношении замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика в одном из телеграм-каналов.

В операции по задержанию вместе со спецслужбой участвовали бойцы СОБР «Смерч-А» Росгвардии по Запорожской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. По решению суда фигурант арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В начале октября Военный суд приговорил уроженца Костромы Евгения Шульгу к восьми годам лишения свободы за оправдание терактов, в том числе против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова. По данным ФСБ, Шульга размещал в телеграм-канале материалы, оправдывающие террористические акты и призывающие к насилию против российских военнослужащих и сотрудников ФСИН. Генерал Кириллов погиб в Москве 17 декабря 2024 года в результате взрыва начиненного взрывчаткой электросамоката.