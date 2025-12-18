Суд заочно приговорил журналистку Анну Зуеву за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд заочно приговорил журналистку из Бурятии Анну Зуеву (признана в России иноагентом) к шести годам исправительной колонии общего режима по обвинению в публичном оправдании терроризма и невыполнении закона об иноагентах. Об этом сообщает пресс-служба суда на сайте.

По данным суда, Зуева в начале июня в своем телеграм-канале, а также на собственном YouTube-канале опубликовала видео одного из проукраинских каналов «о совершенном 1 июня 2025 года с помощью летательных аппаратов, оснащенных взрывчатыми веществами, террористическом акте — взрывах и поджогах на территории авиационного полка в Иркутской области». В результате атаки БПЛА, было уничтожено имущество упомянутой воинской части. Зуева дала положительные комментарии в отношении произошедшего.

Кроме того, девушку уже два раза привлекали к административной ответственности за неуказание плашки иноагента при публиковании разных материалов на своих ресурсах.

Помимо шести лет колонии, Зуевой на три года запретили публично размещать обращения, комментарии и иные материалы, а также администрировать интернет-сайты, форумы, каналы, чаты и группы с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

Зуева — кандидат экономических наук, бывший корреспондент телеканала ОТР в Улан-Удэ. Она ведет блог на YouTube и участвует в работе фонда «Свободная Бурятия» (признан иноагентом, экстремисткой, террористической и нежелательной организацией и запрещен на территории России).

Министерство юстиции внесло Зуеву в список иностранных агентов в начале ноября 2024 года. Зуева живет за границей.