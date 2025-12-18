 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Суд заочно приговорил журналистку Анну Зуеву за оправдание терроризма

Сюжет
Военная операция на Украине

Второй Восточный окружной военный суд заочно приговорил журналистку из Бурятии Анну Зуеву (признана в России иноагентом) к шести годам исправительной колонии общего режима по обвинению в публичном оправдании терроризма и невыполнении закона об иноагентах. Об этом сообщает пресс-служба суда на сайте.

По данным суда, Зуева в начале июня в своем телеграм-канале, а также на собственном YouTube-канале опубликовала видео одного из проукраинских каналов «о совершенном 1 июня 2025 года с помощью летательных аппаратов, оснащенных взрывчатыми веществами, террористическом акте — взрывах и поджогах на территории авиационного полка в Иркутской области». В результате атаки БПЛА, было уничтожено имущество упомянутой воинской части. Зуева дала положительные комментарии в отношении произошедшего.

Кроме того, девушку уже два раза привлекали к административной ответственности за неуказание плашки иноагента при публиковании разных материалов на своих ресурсах.

Гозмана заочно приговорили к десяти годам колонии
Политика
Леонид Гозман

Помимо шести лет колонии, Зуевой на три года запретили публично размещать обращения, комментарии и иные материалы, а также администрировать интернет-сайты, форумы, каналы, чаты и группы с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

Зуева — кандидат экономических наук, бывший корреспондент телеканала ОТР в Улан-Удэ. Она ведет блог на YouTube и участвует в работе фонда «Свободная Бурятия» (признан иноагентом, экстремисткой, террористической и нежелательной организацией и запрещен на территории России).

Министерство юстиции внесло Зуеву в список иностранных агентов в начале ноября 2024 года. Зуева живет за границей.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
иноагент заочное обвинение терроризм

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Суд в Москве заочно приговорил прокурора и судей МУС к срокам до 15 лет
Политика
Яшина заочно приговорили по делу о нарушении закона об иноагентах
Политика
Юрия Дудя заочно приговорили за нарушение обязанностей иноагента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 09:28 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 09:28
Через какую страну идет 40% торговли и 50% нефти и газа в мире РБК и РЭЦ, 09:40
В 2026 году понадобятся руководители-демиурги. Почему атланты уходятПодписка на РБК, 09:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:30
ФСБ опубликовала показания готовившей теракт в Волгодонске студентки Политика, 09:27
Суд заочно приговорил журналистку Анну Зуеву за оправдание терроризма Политика, 09:26
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Военный суд приговорил белоруса к 22 годам за подрыв двух поездов на БАМе Политика, 09:10
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Кириленко рассказал о сокращении контрактов с букмекерами из-за налогов Спорт, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Цифровые гегемоны: как Китай и США борются за рынок ЦОДовПодписка на РБК, 09:00
«Валюта коррупции»: что снижение цен на байцзю говорит об экономике КитаяПодписка на РБК, 08:47
Лукашенко назвал себя «уходящим президентом» Политика, 08:41
Axios узнал о предстоящей встрече Умерова с Уиткоффом в Майами Политика, 08:33
«Меди банально не хватает». Что принесет России мировой дефицит металлаПодписка на РБК, 08:31