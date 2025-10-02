 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россиянину дали 8 лет колонии за оправдание теракта против Кириллова

Россиянину дали 8 лет колонии за оправдание теракта против Кириллова
Video

Военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы россиянина Евгения Шульгу 1989 года рождения за оправдание терактов украинских спецслужб, включая теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, Шульга размещал в мессенджере Telegram материалы, оправдывающие такие теракты, а также призывал к насилию против российских военных и сотрудников ФСИН. Шульга был задержан в Костроме.

ФСБ показала, как переодетый в бабушку готовил теракт в Петербурге
Общество

Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва, устроенного с помощью заминированного электросамоката, тогда скончался также его помощник. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Задержаны трое подозреваемых, включая гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который, по версии следствия, признался в связях с украинскими спецслужбами.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Теракты Игорь Кириллов украинские спецслужбы
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков сравнил с бандой участников дискуссии об изъятии активов России Политика, 11:49
Кремль пообещал дать должный ответ на передачу «Томагавков» Украине Политика, 11:45
Проект Sentiss «Зоркие сердца» стал лауреатом национальной премии Пресс-релиз, 11:43
СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии Общество, 11:43
В России испытали кинетическое оружие против любых беспилотников Технологии и медиа, 11:39
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе» Политика, 11:39
Женщину на остановке в Мытищах убило слетевшее с грузовика колесо Общество, 11:36
Игрок «Вильярреала» пропустил матч ЛЧ из-за иудейского праздника Спорт, 11:35
Курс биткоина вырос и находится в 5% от рекорда. Что с другими монетами Крипто, 11:34
Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову Политика, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС Политика, 11:26
Sollers объявил старт продаж и назвал цены на новый пикап ST9 Авто, 11:21
Оператор предостерег от сценария с ростом тарифа на вывоз мусора в 10 раз Общество, 11:21