Россиянину дали 8 лет колонии за оправдание теракта против Кириллова

Военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы россиянина Евгения Шульгу 1989 года рождения за оправдание терактов украинских спецслужб, включая теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, Шульга размещал в мессенджере Telegram материалы, оправдывающие такие теракты, а также призывал к насилию против российских военных и сотрудников ФСИН. Шульга был задержан в Костроме.

Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва, устроенного с помощью заминированного электросамоката, тогда скончался также его помощник. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Задержаны трое подозреваемых, включая гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который, по версии следствия, признался в связях с украинскими спецслужбами.