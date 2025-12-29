Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне роста курса доллара

Глава ЦБ Ирана Фарзин подал в отставку на фоне роста курса доллара

Мохаммад Реза Фарзин (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты, заявил заместитель главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи, его слова приводит Nour News.

«Возможно, президент согласится с этой отставкой, но окончательное решение будет принято в рамках макроэкономических соображений», — сказал Табатабаи.

Позднее он уточнил, что по решению президента Абдул Насер Хеммати станет главой Центробанка. Ранее Хеммати занимал пост министра экономики, а при президенте Хасане Рухани руководил ЦБ.

Беспрецедентный рост курса доллара Табатабаи объяснил общим состоянием экономики страны, а также «временным возбуждением на рынке, которое утихнет и ситуация стабилизируется».

«Контроль за обменным курсом не обязательно ограничивается сменой главы Центрального банка, и правительство приняло конкретные меры для управления этой ситуацией», — сказал замглавы президентской администрации.

В ЦБ созвано экстренное совещание правительственной экономической группы по вопросам валютного регулирования и благосостояния населения, сообщает Tasnim.

Материал дополняется