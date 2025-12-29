Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне роста курса доллара
Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты, заявил заместитель главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи, его слова приводит Nour News.
«Возможно, президент согласится с этой отставкой, но окончательное решение будет принято в рамках макроэкономических соображений», — сказал Табатабаи.
Позднее он уточнил, что по решению президента Абдул Насер Хеммати станет главой Центробанка. Ранее Хеммати занимал пост министра экономики, а при президенте Хасане Рухани руководил ЦБ.
Беспрецедентный рост курса доллара Табатабаи объяснил общим состоянием экономики страны, а также «временным возбуждением на рынке, которое утихнет и ситуация стабилизируется».
«Контроль за обменным курсом не обязательно ограничивается сменой главы Центрального банка, и правительство приняло конкретные меры для управления этой ситуацией», — сказал замглавы президентской администрации.
В ЦБ созвано экстренное совещание правительственной экономической группы по вопросам валютного регулирования и благосостояния населения, сообщает Tasnim.
Материал дополняется
