 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве машиниста электропоезда обвинили в вовлечении юношей в зацепинг

Фото: СК России
Фото: СК России

Следователи предъявили обвинение машинисту электропоезда, который через интернет вовлекал несовершеннолетних в занятия зацепингом — катанием на внешних частях движущегося поезда. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

По данным следствия, машинист, будучи администратором закрытого канала в мессенджере, публиковал видео с призывами к подросткам заниматься зацепингом и координировал встречи участников на железнодорожных платформах. Летом 2025 года обвиняемый убедил одного из несовершеннолетних совершить поездку на внешней стороне электропоезда. Тот выполнил указания и проехал снаружи состава от станции Бирюлево-Пассажирская до станции Булатниково Павелецкого направления.

Мужчину 1998 года рождения обвиняют по ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних, совершенное публично в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет. Подозреваемый задержан.

Суд в Москве заблокировал пять телеграм-каналов о зацепинге
Общество
Фото:Сергей Ермохин / РИА Новости

В октябре Симоновский суд Москвы удовлетворил требования прокуратуры и заблокировал пять телеграм-каналов, в которых распространялась информация, побуждающая подростков к занятиям зацепингом. По данным прокуратуры, каналы были доступны без регистрации и пароля и имели русскоязычное оформление. Один из них был посвящен зацеперам в петербургском районе Купчино, остальные — аналогичным сообществам в других регионах России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
зацепинг зацеперы суд обвинение
Материалы по теме
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера
Общество
В Подмосковье зацепер погиб на электричке после удара тока
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Захарова заявила, что Россия не прогнется под «аморальные требования МОК» Спорт, 18:23
В Кузбассе загорелись поля у жилых домов при сильном ветре Общество, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Эффективные помощники: где и для чего нужны беспилотники Национальные проекты, 18:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:00
Германия отправила Украине обещанные в августе два ЗРК Patriot Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поставщика запчастей First Brands обвинили в «масштабном мошенничестве» Бизнес, 17:57
Мосбиржа закрыла сделку по покупке новой штаб-квартиры в «Москва-Сити» Финансы, 17:57
Золотовалютные резервы: что это и как они влияют на экономику России База знаний, 17:54
NYT назвала «тайных» спонсоров постройки бального зала в Белом доме Политика, 17:51
Лидер сборной по гимнастике объявила о возвращении в спорт после травмы Спорт, 17:49
Умер актер из «Никиты» Чеки Карио Общество, 17:45
Умер британский оскароносный режиссер Питер Уоткинс Общество, 17:43