В Москве машиниста электропоезда обвинили в вовлечении юношей в зацепинг

Фото: СК России

Следователи предъявили обвинение машинисту электропоезда, который через интернет вовлекал несовершеннолетних в занятия зацепингом — катанием на внешних частях движущегося поезда. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

По данным следствия, машинист, будучи администратором закрытого канала в мессенджере, публиковал видео с призывами к подросткам заниматься зацепингом и координировал встречи участников на железнодорожных платформах. Летом 2025 года обвиняемый убедил одного из несовершеннолетних совершить поездку на внешней стороне электропоезда. Тот выполнил указания и проехал снаружи состава от станции Бирюлево-Пассажирская до станции Булатниково Павелецкого направления.

Мужчину 1998 года рождения обвиняют по ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних, совершенное публично в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет. Подозреваемый задержан.

В октябре Симоновский суд Москвы удовлетворил требования прокуратуры и заблокировал пять телеграм-каналов, в которых распространялась информация, побуждающая подростков к занятиям зацепингом. По данным прокуратуры, каналы были доступны без регистрации и пароля и имели русскоязычное оформление. Один из них был посвящен зацеперам в петербургском районе Купчино, остальные — аналогичным сообществам в других регионах России.