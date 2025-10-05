Суд в Москве заблокировал пять телеграм-каналов о зацепинге

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Симоновский суд Москвы запретил пять телеграм-каналов с призывами к подросткам заниматься зацепингом, сообщает ТАСС со ссылкой на решения суда.

По данным Симоновской межрайонной прокуратуры, каналы распространяли информацию, склоняющую несовершеннолетних к противоправным действиям — проезду на открытых частях транспортных средств в местах, не предназначенных для пассажиров. В документе отмечается, что каналы имели русское оформление и были рассчитаны на русскоязычную аудиторию.

Зацепинг — проезд снаружи поездов: на крышах вагонов, площадках перед задней кабиной электропоездов либо на боковых сторонах составов. Им, по данным МВД, чаще всего увлекаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей.

Один из них был посвящен зацеперам в петербургском районе Купчино, остальные — деятельности зацеперов по всей России. Все каналы были открытыми, для доступа к ним не требовались ни регистрация, ни пароль, поэтому любой пользователь, в том числе несовершеннолетний, мог ознакомиться с материалами и скопировать их.

Это и стало причиной обращения прокуратуры в суд с требованием о блокировке ресурсов. Как отмечает агентство, сейчас каналы недоступны.

Российские надзорные органы регулярно ограничивают доступ к ресурсам о зацепинге или просят об этом. Так, еще в 2017 году Роскомнадзор запретил 175 сайтов, посвященных этой деятельности, в 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому штраф за нарушение правил проезда в транспорте вырос со 100 руб. до 4 тыс. руб.

Несмотря на это, спустя три года, в 2025-м, первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов заявил, что для борьбы с зацепингом нужно ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков. В июле суд в Москве постановил запретить видеоролик с инструкцией для зацеперов касательно проезда без билета на скоростном поезде «Сапсан».