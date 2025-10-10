 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Подмосковье зацепер погиб на электричке после удара тока

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости
Один подросток погиб и еще один госпитализирован в результате происшествия, которое произошло в Московской области, когда они занимались зацепингом — поездкой снаружи поезда, сообщили РБК в подмосковном Минздраве.

Как уточнили ТАСС в министерстве, обоих молодых людей ударило током на крыше поезда, который следовал по маршруту Москва — Малоярославец.

Инцидент произошел в районе Наро-Фоминска, сообщает Baza. По ее информации, погибший — 14-летний мальчик, пострадавшая — девочка, у нее оторвана рука. Канал утверждает, что есть и третий раненый подросток, которому оказывается помощь.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
электричка зацепер Московская область
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Зеленский оценил влияние погоды на отражение российских атак Политика, 22:39
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Подмосковье зацепер погиб на электричке после удара тока Общество, 22:27
Еще один российский аэропорт приостановил полеты Политика, 22:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:22
Киев заявил о готовности к олимпийскому перемирию на время Игр-2026 Политика, 22:20
Правительство включило Renault в санкционный список Политика, 22:08
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ Спорт, 22:06
Сборная России по футболу обыграла команду Ирана Спорт, 22:00
Ученые предупредили о начале магнитной бури раньше прогнозируемых сроков Общество, 21:52
Два человека погибли при взрыве боеприпаса под Волгоградом Общество, 21:43
Часть военного парада в Пхеньяне прошла под песню «Служить России» Политика, 21:40
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 21:22