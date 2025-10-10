В Подмосковье зацепер погиб на электричке после удара тока

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Один подросток погиб и еще один госпитализирован в результате происшествия, которое произошло в Московской области, когда они занимались зацепингом — поездкой снаружи поезда, сообщили РБК в подмосковном Минздраве.

Как уточнили ТАСС в министерстве, обоих молодых людей ударило током на крыше поезда, который следовал по маршруту Москва — Малоярославец.

Инцидент произошел в районе Наро-Фоминска, сообщает Baza. По ее информации, погибший — 14-летний мальчик, пострадавшая — девочка, у нее оторвана рука. Канал утверждает, что есть и третий раненый подросток, которому оказывается помощь.