В Ленобласти обнаружили взрывоопасные обломки сбитого БПЛА

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Между Киришами и Будогощью Ленинградской области обнаружены взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбитого сегодня средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

Территория оцеплена, ведутся работы по разминированию.

Утром губернатор сообщал о шести сбитых над территорией Ленинградской области беспилотниках. Также в регионе была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве.