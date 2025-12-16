 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ленобласти обнаружили взрывоопасные обломки сбитого БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Между Киришами и Будогощью Ленинградской области обнаружены взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбитого сегодня средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

Территория оцеплена, ведутся работы по разминированию.

До шести увеличилось число сбитых над Ленинградской областью БПЛА
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Утром губернатор сообщал о шести сбитых над территорией Ленинградской области беспилотниках. Также в регионе была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Ленинградская область БПЛА Россия

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
До шести увеличилось число сбитых над Ленинградской областью БПЛА
Политика
Силы ПВО сбили более 20 летевших на Москву беспилотников
Политика
Два человека погибли при атаках беспилотников в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 17:16
Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее Общество, 17:37
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 17:35
ЦБ оставил курс доллара на 17 декабря ниже ₽80 Инвестиции, 17:32
Верховный суд отказал Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье Общество, 17:31
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:26
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 17:25
Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов Недвижимость, 17:22
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика Бизнес, 17:17
Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники Экономика инноваций, 17:15
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума Образование, 17:13
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян Политика, 17:08
Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию Общество, 17:04
Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии Политика, 16:58
Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций Политика, 16:58