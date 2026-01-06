Ким Чен Ын посетил стройку музея участников освобождения Курской области

Глава КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э посетили стройку Мемориального музея боевых подвигов в зарубежных военных операциях, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Музей посвящен военнослужащим Северной Кореи, которые приняли участие в освобождении Курской области.

В ходе визита Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства и принял участие в посадке деревьев. Он подчеркнул, что музей должен отражать уважение к бойцам-героям. Северокорейский лидер назвал музей «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным великолепным монументом», а также дал указания по завершению строительных работ.

Северная Корея подтвердила участие своих войск в освобождении Курской области от ВСУ в апреле. Они были направлены в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

Договор между Северной Кореей и Россией был подписан в июне 2024 года и вступил в силу в декабре того же года. Согласно статье 4 этого соглашения, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения со стороны одного или нескольких государств, другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную помощь всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законами обеих стран.

Ким Чен Ын тогда же поздравил военных с освобождением региона, назвав каждого участника героем, и призвал увековечить их память.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов отметил, что северокорейские военные «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся [в регион] группировки ВСУ», а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала не забывать помощь северокорейских военных.