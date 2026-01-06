 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ким Чен Ын посетил стройку музея участников освобождения Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э посетили стройку Мемориального музея боевых подвигов в зарубежных военных операциях, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Музей посвящен военнослужащим Северной Кореи, которые приняли участие в освобождении Курской области.

В ходе визита Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства и принял участие в посадке деревьев. Он подчеркнул, что музей должен отражать уважение к бойцам-героям. Северокорейский лидер назвал музей «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным великолепным монументом», а также дал указания по завершению строительных работ.

Дочь Ким Чен Ына посетила мавзолей в Пхеньяне вместе с отцом
Политика
Ким Чен Ын с дочерью Ким&nbsp;Чжу Э

Северная Корея подтвердила участие своих войск в освобождении Курской области от ВСУ в апреле. Они были направлены в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

Договор между Северной Кореей и Россией был подписан в июне 2024 года и вступил в силу в декабре того же года. Согласно статье 4 этого соглашения, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения со стороны одного или нескольких государств, другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную помощь всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законами обеих стран.

Ким Чен Ын тогда же поздравил военных с освобождением региона, назвав каждого участника героем, и призвал увековечить их память.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов отметил, что северокорейские военные «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся [в регион] группировки ВСУ», а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала не забывать помощь северокорейских военных.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Северная Корея Ким Чен Ын Курская область мемориал музей военные
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
