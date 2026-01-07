 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Житель Белгородской области погиб при взрыве украинского дрона

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ в селе Грузское Борисовского округа погиб мирный житель, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал губернатор.

Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

Гладков заявил об усилении атак дронов на Белгородскую область
Политика

За два дня до этого глава Белгородской области сообщил о двух погибших при атаках беспилотников. Один из мужчин погиб в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа и скончался на месте от полученных травм до прибытия врачей. Второй мужчина погиб при атаке беспилотника на частный дом в селе Белянка Шебекинского округа.

