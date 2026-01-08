 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава округа Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ

Глава Грайворонского округа Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Панков
Дмитрий Панков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков ранен при атаке украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Перед тем как получить ранение, Панков успел помочь женщине, чья машина пострадала при другом ударе.

«В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. <...> Дмитрий Александрович выехал на место оценить последствия атаки. В этот момент еще один вражеский беспилотник атаковал объект повторно», — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что Панков в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.

Гладков напомнил, что это уже третье ранение Панкова с начала военной операции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине ранение
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Тяжело раненного в Хорлах ребенка перевезли в Москву
Общество
В Белгородской области из-за удара дрона загорелась нефтебаза
Политика
В Белгородской области взрослый и подросток пострадали при ударах ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Отбывавшему арест с 2023 года депутату Рады разрешили выйти под залог Политика, 20:29
Fox назвал резолюцию сената США по Венесуэле поражением Трампа Политика, 20:15
В Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 20:04
В ЮАР пройдут военно-морские учения ряда стран БРИКС Политика, 19:59
Ространснадзор назвал причину возврата в Дубай летевшего в Москву борта Общество, 19:52
FIS дала нейтральный статус еще трем российским спортсменам Спорт, 19:38
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Гретцки заявил о жульничестве соперников Овечкина в НХЛ Спорт, 19:32
Лукашенко заявил о сговоре, предательстве и подкупе при похищении Мадуро Политика, 19:23
Ирак передал своей компании управление месторождением с долей ЛУКОЙЛа Политика, 19:21
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Глава округа Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ Политика, 18:57
Актер «Игры престолов» примет участие в «Олимпиаде на стероидах» Спорт, 18:20
В ЕС обсудили ответ Трампу в случае реальной угрозы для Гренландии Политика, 18:02