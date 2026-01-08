Глава округа Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ

Дмитрий Панков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков ранен при атаке украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Перед тем как получить ранение, Панков успел помочь женщине, чья машина пострадала при другом ударе.

«В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. <...> Дмитрий Александрович выехал на место оценить последствия атаки. В этот момент еще один вражеский беспилотник атаковал объект повторно», — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что Панков в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.

Гладков напомнил, что это уже третье ранение Панкова с начала военной операции.