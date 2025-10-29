Суд в Париже решил выдать США российского баскетболиста Касаткина
Суд Парижа принял решение удовлетворить запрос об экстрадиции 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина в США, где его подозревают в причастности к деятельности хакерской группировки, сообщает «РИА Новости». Окончательное согласие должны теперь дать премьер-министр Франции и глава Минюста. У защиты спортсмена будет 10 дней на обжалование решения.
26-летнего Касаткина задержали 21 июня в парижском аэропорту, с тех пор все запросы защиты о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.
В США Касаткина подозревают в причастности к хакерской сети, которая использовала программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020–2022 годах. Ему грозит до 25 лет по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».
Сам россиянин все обвинения в свой адрес отрицает.
Касаткин играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).
