Суд в Париже решил выдать США российского баскетболиста Касаткина

Спортсмена в июне задержали в парижском аэропорту по запросу США, которые подозревают его в причастности к занимавшейся мошенничеством хакерской сети. Ему грозит до 25 лет тюрьмы
Даниил Касаткин (справа)
Даниил Касаткин (справа) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Суд Парижа принял решение удовлетворить запрос об экстрадиции 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина в США, где его подозревают в причастности к деятельности хакерской группировки, сообщает «РИА Новости». Окончательное согласие должны теперь дать премьер-министр Франции и глава Минюста. У защиты спортсмена будет 10 дней на обжалование решения.

26-летнего Касаткина задержали 21 июня в парижском аэропорту, с тех пор все запросы защиты о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.

В США Касаткина подозревают в причастности к хакерской сети, которая использовала программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020–2022 годах. Ему грозит до 25 лет по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».

Сам россиянин все обвинения в свой адрес отрицает.

Касаткин играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).

