Варшава не стала возражать против размещения войск ФРГ в Польше

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский не стал возражать против размещения немецкого военного контингента в Польше, об этом он заявил на пресс-конференции после встречи «Веймарского треугольника» в Париже.

«В принципе, присутствие наших немецких союзников в Польше не будет чем-то новым», — сказал Сикорский, его слова передает TVP Info. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ может разместить свои силы «на прилегающей к ней территории НАТО» после прекращения огня на Украине.

Глава МИД отметил, что немецкие подразделения давно дислоцируются на реке Висла и поддерживают оборону Польши в рамках миссий НАТО.

Он также сообщил, что Варшава уже давно обсуждает размещение военных Норвегии и Франции на территории Польши для участия в «некоторых подготовительных мероприятиях».

Материал дополняется

