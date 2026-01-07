Москва отреагировала на захват танкера под российским флагом

Минтранс подчеркнул, что танкер находился в открытом море и никакое государство не имело права применять силу в отношении него

Фото: US_EUCOM / X

Минтранс России распространил заявление в связи с действиями Береговой охраны США, которая сегодня захватила танкер Marinera под российским флагом.

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — сказано в сообщении.

Материал дополняется.