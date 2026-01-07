США начали захват танкера с российским флагом
Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, сообщает Reuters.
По данным агентства, поддержку береговой охране оказывали американские военные.
Собеседники Reuters также отметили, что на момент проведения операции российская подводная лодка и другие корабли, которые выдвинулись к танкеру, были уже недалеко.
Источник RT сообщил, что над судном Marinera действительно кружил вертолет. Предположительно, с него на корабль пытался высадиться десант.
Британская Times сообщила, что в операции участвует Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС.
Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил в соцсети X, что американские военные уже находятся на борту танкера.
Сам танкер сейчас находится к югу от Фарерских островов. Reuters отмечает, что береговая охрана США следовала за ним более двух недель.
Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.
В МИД России заявили, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права.
Телеканалы CBS News и CNN накануне сообщали, что в Вашингтоне обсуждали возможный захват судна, однако на тот момент окончательное решение принято не было.
Поводом для блокады и досмотра судов у берегов Венесуэлы в США называют якобы незаконный вывоз венесуэльской нефти, а также тот факт, что некоторые танкеры, как считают в Вашингтоне, незаконно используют чужие флаги и скрывают свою истинную регистрацию.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах