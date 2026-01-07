США начали захват танкера с российским флагом

По данным Times, в операции по захвату танкера, который ушел от берегов Венесуэлы, также участвует Boeing Poseidon MRA1 британских ВВС

Фото: DHS / Reuters

Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, сообщает Reuters.

По данным агентства, поддержку береговой охране оказывали американские военные.

Собеседники Reuters также отметили, что на момент проведения операции российская подводная лодка и другие корабли, которые выдвинулись к танкеру, были уже недалеко.

Источник RT сообщил, что над судном Marinera действительно кружил вертолет. Предположительно, с него на корабль пытался высадиться десант.

Британская Times сообщила, что в операции участвует Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС.

Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил в соцсети X, что американские военные уже находятся на борту танкера.

Сам танкер сейчас находится к югу от Фарерских островов. Reuters отмечает, что береговая охрана США следовала за ним более двух недель.

Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.

В МИД России заявили, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права.

Телеканалы CBS News и CNN накануне сообщали, что в Вашингтоне обсуждали возможный захват судна, однако на тот момент окончательное решение принято не было.

Поводом для блокады и досмотра судов у берегов Венесуэлы в США называют якобы незаконный вывоз венесуэльской нефти, а также тот факт, что некоторые танкеры, как считают в Вашингтоне, незаконно используют чужие флаги и скрывают свою истинную регистрацию.