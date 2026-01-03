 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В аэропортах Краснодара и Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Волгограда сняли ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Их вводили накануне вечером.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:52 мск», — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Воздушная гавань Краснодара (Пашковский) в свою очередь будет готова к обслуживанию рейсов с 09:00 мск, согласно действующему NOTAM, сказано в публикации.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угроз атак БПЛА.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
аэропорты Волгоград Краснодар Росавиация
