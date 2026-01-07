 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лондон рассказал о своей роли в захвате танкера с российским флагом

Джон Хили
Джон Хили (Фото: Toby Melville / Reuters)

Великобритания поддержала операцию США по захвату танкера Marinera (ранее носившего название Bella 1) под российским флагом в Северной Атлантике, заявил британский министр обороны Джон Хили, слова которого публикует Би-би-си. В операции участвовали самолеты ВВС Великобритании.

«Сегодня Вооруженные силы Великобритании проявили мастерство и профессионализм, поддержав успешный перехват американцами судна Bella 1 по пути в Россию <...> Это действие стало частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций», — говорится в заявлении министра.

В британском Минобороны подчеркнули, что танкер, ранее ходивший под панамским флагом, предположительно входит в так называемый «теневой» флот, участвующий в обходе международных санкций.

Хили добавил, что Великобритания намерена продолжать меры по контролю подобных операций для защиты национальной безопасности и глобальной стабильности.

США начали захватывать танкеры. Главное о ситуации вокруг Венесуэлы
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

По данным Минтранса России, силы береговой охраны США захватили танкер Marinera под российским флагом в открытом море в среду, 7 января, около 15:00 мск. Танкер находился у берегов Венесуэлы и направлялся в Атлантику, после чего его начал преследовать катер береговой охраны США. После высадки американских военных на танкер связь с судном, ранее ходившим под панамским флагом, была утеряна. Власти США объяснили операцию нарушением санкций.

В Минтрансе подчеркнули, что действия США по отношению к танкеру за пределами территориальных вод нарушают международное право. Как отметили в ведомстве, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикции иных стран.

МИД России назвал смену флага на Marinera с панамского на российский соответствующей международным нормам.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Великобритания США захват танкер Россия
