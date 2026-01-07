 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США объяснили захват танкера под российским флагом в Атлантике

Заявленная причина: нарушение режима американских санкций
Фото: US_EUCOM / X
Фото: US_EUCOM / X

Американское командование в Европе в своем аккаунте в соцсети Х сообщило о задержании танкера Marinera под российским флагом, который раньше назывался Bella 1 и ходил под панамским флагом.

«Министерство юстиции США при поддержке Министерства войны осуществило задержание танкера Bella 1 за нарушение режима американских санкций. Корабль был захвачен в северной Атлантике в соответствии с ордером, который выдал федеральный суд США», — сказано в сообщении.

В заявлении американского командования говорится, что задержание судна совершено в полном соответствии с поставленными президентом США задачами по обеспечению безопасности в Западном полушарии.

Ранее собеседники агентства Reuters сообщали о начале операции по захвату. В ней участвовали американские вертолеты, а поддержку оказывали самолеты ВВС Великобритании. О том, что американские военные находятся на борту Marinera, сообщал журналист Fox News Лукас Томлинсон. При этом собеседники Reuters указывали, что недалеко от танкера находились российские подлодка и военные суда, которые шли ему навстречу.

Корабль Bella 1 находился у берегов Венесуэлы, когда Трамп объявил о начале морской бригады этой страны. Судно ушло в Атлантику, но его начал преследовать катер Береговой охраны США. Команда нарисовала на борту российский флаг и сменила название на Marinera, которое появилось в российском реестре судов. МИД России назвал действия экипажа соответствующими международному праву.

В США корабль Bella находится под санкциями, предположительно относится к теневому флоту и нарушают как санкции (перевозит иранскую нефть), так и морские правила (незаконно вывешивает чужой флаг).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
танкер теневой флот
Материалы по теме
США захватили танкер с российским флагом
Политика
NYT сообщила о новых танкерах с российским флагом возле Венесуэлы
Политика
WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Турции 212 функционеров были уличены в незаконных ставках на матчи Спорт, 18:13
Зеленский призвал США выкрасть Кадырова как Мадуро Политика, 18:10
Москва отреагировала на захват танкера под российским флагом Политика, 18:06
США захватили танкер с российским флагом. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:01
Американские военные захватили еще один танкер Политика, 17:42
Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс Общество, 17:28
США объяснили захват танкера под российским флагом в Атлантике Политика, 17:08
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Bloomberg узнал о вербовке наемников через Discord Политика, 17:03
Московское «Динамо» впервые обыграло «Сочи» в текущем сезоне КХЛ Спорт, 16:54
Житель Подольска взорвал гранату и погиб Общество, 16:09
Меняйся на 10%: простой способ достигать целей без сопротивленияПодписка на РБК, 16:03
США захватили танкер с российским флагом Политика, 16:00
Победитель «Дакара» 2025 года сошел с дистанции Спорт, 15:52
NYT сообщила о новых танкерах с российским флагом возле Венесуэлы Политика, 15:46