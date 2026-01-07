США объяснили захват танкера под российским флагом в Атлантике
Американское командование в Европе в своем аккаунте в соцсети Х сообщило о задержании танкера Marinera под российским флагом, который раньше назывался Bella 1 и ходил под панамским флагом.
«Министерство юстиции США при поддержке Министерства войны осуществило задержание танкера Bella 1 за нарушение режима американских санкций. Корабль был захвачен в северной Атлантике в соответствии с ордером, который выдал федеральный суд США», — сказано в сообщении.
В заявлении американского командования говорится, что задержание судна совершено в полном соответствии с поставленными президентом США задачами по обеспечению безопасности в Западном полушарии.
Ранее собеседники агентства Reuters сообщали о начале операции по захвату. В ней участвовали американские вертолеты, а поддержку оказывали самолеты ВВС Великобритании. О том, что американские военные находятся на борту Marinera, сообщал журналист Fox News Лукас Томлинсон. При этом собеседники Reuters указывали, что недалеко от танкера находились российские подлодка и военные суда, которые шли ему навстречу.
Корабль Bella 1 находился у берегов Венесуэлы, когда Трамп объявил о начале морской бригады этой страны. Судно ушло в Атлантику, но его начал преследовать катер Береговой охраны США. Команда нарисовала на борту российский флаг и сменила название на Marinera, которое появилось в российском реестре судов. МИД России назвал действия экипажа соответствующими международному праву.
В США корабль Bella находится под санкциями, предположительно относится к теневому флоту и нарушают как санкции (перевозит иранскую нефть), так и морские правила (незаконно вывешивает чужой флаг).
