Общество
0

Муж Брижит Бардо назвал причину ее смерти

Paris Match: причиной смерти Брижит Бардо стал рак
Брижит Бардо
Брижит Бардо (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание, сообщил в интервью журналу Paris Match ее супруг Бернар д'Ормаль.

Как рассказал муж актрисы, в попытке спасти жизнь Бардо врачи провели две операции, существенно подорвавшие ее здоровье. Она также страдала от сильных болей в спине.

По словам супруга Бардо, за несколько месяцев до смерти актриса утратила желание жить. «В моменты физических страданий Брижит говорила: «Я устала, я хочу уйти». При этом она до самого конца сохраняла ясность ума и беспокоилась о судьбе животных», — отметил он в интервью, опубликованном перед ее похоронами.

Церемония прощания c актрисой прошла в среду, 7 января, в церкви Нотр‑Дам-де-л'Ассомпсьон в Сен-Тропе.

«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях
Фотогалерея 

О смерти Бардо стало известно 28 декабря. Актрисе был 91 год. Она прославилась ролями в фильмах «И Бог создал женщину», «Ювелиры лунного света», «Истина», «Частная жизнь», «Вива, Мария!» и других. Кинокарьеру Бардо завершила в 1973 году после выхода фильма «Поучительная и веселая история Колино‑юбочника» и больше не возвращалась к актерской деятельности.

С 1970-х годов Бардо занималась защитой прав животных и основала Фонд Брижит Бардо, посвященный этой деятельности.

Плугина Ирина
Брижит Бардо смерть онкология актриса Франция
Брижит Бардо фото
Брижит Бардо
актриса, зоозащитница
28 сентября 1934 года
