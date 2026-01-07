 Перейти к основному контенту
Общество
В России начнут регулярно анализировать финансовое положение пенсионеров

Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Правительство России намерено раз в два года анализировать социально-экономическое положение граждан старшего поколения. Соответствующий пункт содержится в плане, утвержденном правительством, с которым ознакомился ТАСС.

Доклад предполагается выпустить в 2026, 2028 и 2030 годах. Для его подготовки будет проведен комплексный анализ, по итогам которого планируется формирование предложений «по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения».

Ответственным исполнителем назначена Высшая школа экономики. Она будет готовить информационно-аналитический отчет и направлять итоговый доклад в Министерство труда России.

Стал известен средний размер пенсий по старости в России
Общество

В течение ближайших 15 лет численность граждан старшего поколения в России увеличится примерно на 9 млн человек, заявила в конце декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в настоящее время в стране проживает более 35 млн человек старшего возраста и их доля в структуре населения продолжит расти.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что пенсионное обеспечение в России будет увеличиваться. Он отметил, что поддержка пожилых граждан и развитие программ активного долголетия остаются приоритетами государственной политики.

Для реализации этих задач утвержден план действий на ближайшие пять лет, который предусматривает дальнейший рост пенсий. Также продолжится индексация выплат для работающих пенсионеров, возобновленная в текущем году.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
пенсионеры правительство Высшая школа экономики социально-экономическая сфера
