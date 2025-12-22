 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мишустин заявил, что пенсии в России продолжат расти

Премьер-министр Мишустин: пенсии в России продолжат расти
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пенсионное обеспечение в России будет и дальше повышаться. Об этом он сообщил на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам главы правительства, поддержка граждан старшего возраста и развитие активного долголетия остаются одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Мишустин отметил, что для решения этих задач реализуется комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни пожилых россиян. В частности, утвержден план действий на ближайшие пять лет, в рамках которого предусмотрено дальнейшее повышение пенсий. Продолжится также индексация выплат для работающих пенсионеров, возобновленная в этом году.

В России проиндексируют все виды пенсий в 2026 году
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

В 2026 году в России запланирована индексация всех видов пенсий. На повышение страховых пенсий, которые получают почти 38 млн человек, в федеральном бюджете уже заложены средства: с 1 января 2026 года выплаты увеличатся на 7,6%.

Получатели социальных пенсий смогут рассчитывать на рост выплат с 1 апреля 2026 года на 6,8%. С 1 октября проиндексируют военные пенсии и пенсии бывших сотрудников силовых структур. Пока что рост заложен на уровне 4%, но показатель может быть скорректирован с учетом инфляции.

С ноября 2025 года Социальный фонд повысил пенсии гражданам старше 80 лет, инвалидам I группы, а также отдельным категориям работников гражданской авиации и угольной промышленности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Михаил Мишустин пенсии долголетие пенсионеры выплаты
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году
Общество
Выплаты пенсий перенесли с январских выходных на декабрь
Общество
Путин заявил об индексации страховых пенсий с 1 января выше инфляции
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика Политика, 17:01
Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова Политика, 17:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов Общество, 16:58
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 16:57
Объяснена причина двойной разницы роста цен на жилье в Москве и в России Недвижимость, 16:57
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой Технологии и медиа, 16:49
Мишустин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков Экономика, 16:46
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 16:45
Пираты взломали библиотеку Spotify и получили доступ к 86 млн аудиофайлов Общество, 16:44
Журналист WP узнал, что Трамп отозвал 48 послов без объяснений Политика, 16:43
Семерым напавшим на чемпиона России по боксу дали тюремные сроки Спорт, 16:35
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 16:30
Совет ЕС продлил санкции против России на полгода Политика, 16:25
Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии Политика, 16:23