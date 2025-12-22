Мишустин заявил, что пенсии в России продолжат расти

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пенсионное обеспечение в России будет и дальше повышаться. Об этом он сообщил на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам главы правительства, поддержка граждан старшего возраста и развитие активного долголетия остаются одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Мишустин отметил, что для решения этих задач реализуется комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни пожилых россиян. В частности, утвержден план действий на ближайшие пять лет, в рамках которого предусмотрено дальнейшее повышение пенсий. Продолжится также индексация выплат для работающих пенсионеров, возобновленная в этом году.

В 2026 году в России запланирована индексация всех видов пенсий. На повышение страховых пенсий, которые получают почти 38 млн человек, в федеральном бюджете уже заложены средства: с 1 января 2026 года выплаты увеличатся на 7,6%.

Получатели социальных пенсий смогут рассчитывать на рост выплат с 1 апреля 2026 года на 6,8%. С 1 октября проиндексируют военные пенсии и пенсии бывших сотрудников силовых структур. Пока что рост заложен на уровне 4%, но показатель может быть скорректирован с учетом инфляции.

С ноября 2025 года Социальный фонд повысил пенсии гражданам старше 80 лет, инвалидам I группы, а также отдельным категориям работников гражданской авиации и угольной промышленности.